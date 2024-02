Cagliari Lazio, la decisione del Giudice Sportivo: ufficiale la squalifica di un biancoceleste. Le ultime

Di seguito il comunicato diramato dalla Lega Serie A con la decisione del Giudice Sportivo. Ecco le sanzioni che riguardano la Lazio.

COMUNICATO– «SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRADARIC Domagoj (Salernitana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina): per comportamento scorretto

nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NUNES JESUS Juan Guilherme (Napoli): per comportamento scorretto

nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMAGNOLI Alessio (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMAGNOLI Simone (Frosinone): per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Juventus): per comportamento

scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TAMEZE AOUTSA Adrien Fidele (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VECINO FALERO Matias (Lazio): per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)».