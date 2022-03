Cagliari Lazio, attenzione alle diffide con la Roma nel mirino

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono quattro i diffidati della Lazio in vista della gara contro il Cagliari: col Venezia in mezzo, l’obiettivo è non saltare il derby

La Lazio comincerà oggi la preparazione in vista della gara di sabato contro il Cagliari. Sarri dovrà fare attenzione ai diffidati: sono quattro i calciatori a rischio squalifica.

Marusic, Pedro, Luiz Felipe e Mattia Zaccagni, come ricorda il Corriere dello Sport, dovranno stare molto attenti sia in vista della successiva gara contro il Venezia che, soprattutto, per quella successiva, ovvero il derby contro la Roma.