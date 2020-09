Cagliari Lazio, ammessi mille spetattori alla Sardegna Arena

Mille spettatori per Cagliari-Lazio. La società rossoblu ha invitato anche 300 persone tra medici e personale sanitario

Piccoli passi in direzione del ritorno alla normalità per il mondo dello sport. Il Ministro Spadafora ha aperto per la partecipazione di un massimo di mille spettatori agli eventi all’aperto e Cagliari-Lazio avrà il suo, seppur ridotto, pubblico.

Come riporta unionesarda.it, ad assistere alla gara ci saranno circa 700 ospiti legati agli sponsor e 300 membri del personale sanitario, impegnato in questi mesi nella lotta al Coronavirus.