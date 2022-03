Cagliari, Joao Pedro non segna: Mazzarri pensa a come sbloccarlo contro la Lazio

Joao Pedro ha segnato un gol nelle ultime dieci partite, Mazzarri riflette su come farlo sbloccare in Cagliari-Lazio

L’unica “nota stonata” in questo girone di ritorno da fuochi d’artificio del Cagliari è Joao Pedro che sembra aver smarrito la via del gol. Il capitano rossoblù, nelle ultime dieci partite, ha infatti segnato una sola rete contro la Fiorentina. Le occasioni non mancano ma il capitano appare troppo sacrificato.

Walter Mazzarri riflette, studia un modo per far tornare il suo numero 10 sottoposta con più lucidità, cattiveria e continuità. Chi potrebbe affiancarlo? A ben vedere, spiega La Gazzetta dello Sport, Keita Baldè potrebbe essere il perfetto compagno d’attacco del capitano. I numeri parlano da sé: i due, insieme, hanno fatto faville sia contro la Lazio che contro il Sassuolo in trasferta.

