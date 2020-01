Cagliari, Joao Pedro non si dà pace: «Con la Lazio era una gara vinta…»

Joao Pedro, giocatore del Cagliari, è tornato a parlare della sconfitta subita contro la Lazio alla Sardegna Arena

In quel di Cagliari si mastica ancora amaro. La sconfitta subita contro la Lazio sembra esser stato il crocevia della stagione per la squadra di Maran: da lì, i sardi hanno avuto un’importante battuta d’arresto. Il rimpianto di non aver saputo blindare il risultato è ancora forte, come dichiarato da Joao Pedro a La Gazzetta dello Sport:

«Con la Lazio era vinta, in vantaggio al 93’, persa al 97’. Con quell’altra vittoria tutto sarebbe stato diverso. Sono le fasi di una stagione, ora si riparte».