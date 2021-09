Cagliari Genoa, Fares: «Mai avrei sognato un esordio così»

Mohamed Fares, esterno del Genoa autore della doppietta decisiva per il successo sul Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN

«Mai avrei sognato un esordio così pazzesco. Speriamo di continuare così perché abbiamo le qualità per salvarci. Oggi sono felice per i gol e per la vittoria. I gol di testa? Ci provo, a volte va bene. Oggi è capitato due volte. La salvezza? I tre punti sono importanti perché arrivano contro una diretta rivale. Con questo gruppo andremo lontano sicuramente».