Cagliari, Gaetano avvisa la Lazio: «Sono pronto e non vedo l’ora di scendere in campo»

Cagliari, il nuovo acquisto dei sardi si proietta verso la nuova sfida e avvisa la Lazio in vista della gara di sabato prossimo

Ai microfoni di TMW appena approdato a Cagliari, l’ex Napoli Gaetano ha rilasciato le sue prime parole da giocatore sardo lanciando anche un avviso alla Lazio

PAROLE – Arrivo in una piazza importante, sono molto contento e non vedo l’ora di scendere in campo. Non ho ancora parlato con mister Ranieri, ma sono pronto per giocare