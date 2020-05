Fiorentina, Caceres: «Ho avuto il Coronavirus senza saperlo. Ora sto bene»

Il difensore della Fiorentina, in una diretta Instagram, ha rivelato di essere stato positivo al Coronavirus

Martin Caceres è stato positivo al Coronavirus. È lo stesso giocatore a rivelarlo, nel corso di una diretta Instagram, condivisa con la comica Yisela Paola. Ecco le parole del difensore della Fiorentina:

«Ho avuto il Coronavirus in corpo per 60 giorni senza saperlo. Inizialmente ho avuto dei sintomi, più o meno tra l’8 e il 15 marzo. Nel corso degli allenamenti a casa avevo sentito qualcosa ai polmoni. Poi mi è stato detto di restare in quarantena e che nel giro di 20 giorni sarei guarito ma forse il virus si era innamorato di me e ieri ho avuto un tampone negativo: sono come nuovo».