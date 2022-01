Lazio Atalanta, Cabrini sicuro: «Non c’è una favorita»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Antonio Cabrini, ex terzino della Juve, ha parlato del big match di sabato sera tra Lazio e Atalanta. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

LAZIO ATALANTA – «A differenza dell’Atalanta, la Lazio quest’anno ha un allenatore nuovo che ha dovuto cambiare certe metodologie di gioco. Questo cambiamento sta dando dei risultati. Entrambe le squadre possono dare il massimo in questa fase della stagione. Non c’è una favorita per la gara. Il risultato sarà determinante per la corsa alla Champions».