Cabral riscattato dalla Lazio? Il dubbio di Sarri prima del sì definitivo

La Lazio continua a pensare al riscatto di Jovane Cabral ma Sarri ha un dubbio sul giovane capoverdiano. I dettagli

La Lazio continua a pensare al riscatto di Jovane Cabral, che si è messo in mostra nell’ultima partita di campionato contro il Verona.

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il giocatore potrebbe diventare interamente biancoceleste per una cifra inferiore ai 5 milioni ma c’è un ostacolo da superare prima del via libera definitivo. Probabilmente Maurizi Sarri vorrebbe una soluzione più classica per il vice Immobile. L’allenatore comunque non ha chiuso le porte, anche se le perplessità restano. Una decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni.