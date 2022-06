Cabral Lazio, continua il pressing ma Lotito vuole uno sconto: i dettagli

La Lazio continua a pensare a Jovane Cabral ma Lotito vorrebbe uno sconto dallo Sporting Lisbona

La Lazio continua a pensare a Jovane Cabral. Secondo quanto riporta Gazzetta.it i biancocelesti hanno preso tempo, decidendo di non pagare i 5 milioni (entro il 31 maggio) per confermare subito il giocatore. Questo per cercare di strappare condizioni migliori allo Sporting. E col passare dei giorni l’ipotesi che Cabral possa restare a Roma aumentano.

Prima di investire su un attaccante però i biancocelesti dovranno riuscire a piazzare Muriqi (in trattativa con il Maiorca e qualche club turco). Anche per questo Lotito e Tare non hanno ancora affondato il colpo. Per quanto riguarda il capoverdiano la Lazio vorrebbe ottenere un rinnovo del prestito (questa volta annuale) oppure uno sconto sulla valutazione del cartellino (che scenderebbe intorno ai 4 milioni). Per il club una soluzione a prezzi contenuti con un giocatore che conosce il tecnico e che lui sa come utilizzare.