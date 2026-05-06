Buscaglia ipotizza: «Sarri al Napoli? Non credo. Italiano potrebbe essere una soluzione»

Ricky Buscaglia dice la sua sul possibile ritorno al Napoli di Sarri approfondendo con una riflessione sulla situazione attuale del club partenopeo

Il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio è stato uno degli argomenti più discussi nelle ultime settimane, in particolare per la possibilità di un ritorno al Napoli. Ricky Buscaglia, telecronista di DAZN, ha dato la sua opinione sul tema ai microfoni di TMW Radio, esplorando le possibili soluzioni per la panchina partenopea e analizzando il legame tra Sarri e ADL. Secondo Buscaglia, sebbene le voci su Sarri siano persistenti, ci sono altri scenari che potrebbero influire sulla scelta finale del Napoli.

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Buscaglia e le considerazioni sul tecnico biancoceleste

FUTURO DEL NAPOLI – «La pista Italiano non la chiudo. Se dovesse esserci una rottura con Manna, l’orgoglio di ADL potrebbe essere solleticato in tal senso».

RIDUZIONE DEI COSTI – «È possibile una riduzione di costi al Napoli, quindi anche per la panchina».

SUL RITORNO A NAPOLI – «Dal punto di vista tecnico, Sarri è cambiato. Una minestra l’ha già riscaldata ADL e non è andata bene. Oggi è un uomo che non le manda più a dire, ed è giusto così. Quindi dico di no».

Buscaglia sul ritorno di Sarri a Napoli

Buscaglia è convinto che il ritorno di Sarri al Napoli sia difficile. Secondo lui, Sarri ha cambiato approccio rispetto al suo periodo partenopeo, diventando più diretto e deciso nelle sue dichiarazioni e nelle sue scelte. ADL ha già vissuto una relazione complicata con lui in passato e, nonostante la grande stima, non è facile pensare a una seconda occasione. Sarri è ora un allenatore più esperto e con una mentalità cambiata rispetto a quando era a Napoli.

In sostanza il giornalista reputa più probabile la pista Italiano per il futuro del Napoli, soprattutto se il club partenopeo dovesse puntare a un profilo che combini esperienza e una gestione più oculata dei costi. L’esperienza di Sarri al Napoli sembra ormai essere un capitolo chiuso, con il tecnico che ha ormai maturato un nuovo approccio e una nuova posizione nella gestione della squadra. La sfida per il Napoli sarà ora quella di trovare il tecnico giusto, capace di continuare il progetto ambizioso della società.