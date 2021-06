Burioni dribbla le minacce: «Io un'anima nera? No, solo biancazzurra...»

Roberto Burioni minacciato dai contrari ai vaccini. Il virologo risponde con una battuta e sottolinea la sua fede laziale

Roberto Burioni ancora preso di mira dagli haters. Il noto virologo, la cui fama è aumentata nel corso della pandemia, ha ricevuto diverse minacce a causa del suo parere positivo sui vaccini anti-Covid. L’ultima in ordine di tempo via email, con Burioni accusato di avere un’anima nera.

Lo specialista risponde in maniera tutt’altro che negativa su Twitter, sottolineando ancora una volta la sua fede laziale: «Io accetto di tutto, ma anche i sassi sanno che la mia anima è biancazzurra. Sempre Forza Lazio. PS: me ne arrivano decine al giorno, ma chi me lo fa fare?».