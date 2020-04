Il 9 maggio potrebbe essere la data per la ripresa del campionato tedesco: le squadre della Bundesliga già a lavoro

Il 9 maggio è la data per tornare sui campi della Bundesliga. In Germania la ripresa è in cantiere: a riportarlo è La Gazzetta dello Sport che ha sottolineato come le squadre stiano già lavorando per ricominciare a giocare.

Il campionato tedesco potrebbe riprendere già i primi di maggio, ovviamente con tutte le accortezze necessarie.