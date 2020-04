Coronavirus, la Bundesliga può ripartire il 9 maggio

In Germania si attende l’ok dal Governo, ma tutto lascia pensare che si possa riprendere il 9 maggio a porte chiuse

Il CEO Seifert lo ha confermato in conferenza stampa: «Quando ci verrà comunicata una data noi saremo pronti. Se i presidente delle regioni ed il Governo ci diranno che quel giorno sarà il 9 maggio noi ci saremo. Se dovesse essere dopo ci faremo trovare ugualmente pronti».

La Bundesliga è quindi pronta a tornare in campo a porte chiuse. Oltre a questa condizione, i giocatori dovranno comunicare il loro stato ed, in caso di sintomi, verranno effettuati dei test in auto. Per quanto riguarda le trasferte, i medici sociali controlleranno le strutture ospitanti prima dell’arrivo della squadra. Questa decisione deve essere uno spunto per tutto il calcio in Europa, in modo tale che si possa ripartire con sicurezza.