Bulgaria Italia, la formazione azzurra. Dentro Acerbi, out Immobile

Le formazione ufficiale dell’Italia scelta dal ct Roberto Mancini. Fiducia ad Acerbi, Belotti sorpassa Ciro Immobile

L’Italia si appresta ad affrontare la Bulgaria allo Stadio Vasil Levski di Sofia per il secondo match di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, il ct Mancini opta per alcuni cambi, come già annunciato in conferenza.

Al centro della difesa spazio ad Acerbi, che rileva Chiellini. In attacco invece sarà Andrea Belotti ad agire da centravanti, solo panchina per Immobile nonostante il gol contro i nordirlandesi. Questa la formazione ufficiale:

Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.