Bulgaria Italia, gli Azzurri vincono grazie ai gol di Belotti e Locatelli

L’Italia supera la Bulgaria per 2-0 e si porta a 6 punti in vetta al gruppo C. I gol di Belotti su calcio di rigore, e Locatelli

L’Italia doveva vincere contro la Bulgaria per confermare quanto fatto di buono contro l’Irlanda del Nord, e la Nazionale di Mancini non ha fallito. Al Vasil Levski Stadion di Sofia, il ct sceglie Andrea Belotti nel ruolo di centravanti, e il Gallo non tradisce la fiducia del tecnico. É suo infatti il gol del vantaggio azzurro, grazie a un calcio di rigore guadagnato dallo stesso attaccante del Torino.

Nel secondo tempo la Nazionale gestisce, tentando l’affondo decisivo con attenzione, senza sbilanciarsi e concedere ripartenze ai bulgari. Chiude il match un gran destro a giro di Locatelli all’83’. Per il centrocampista del Sassuolo è il primo centro in Nazionale.