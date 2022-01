ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gigi Buffon positivo al Covid: il comunicato ufficiale del Parma sul portiere ex Juventus. Ecco le sue condizioni

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Parma ha reso nota la positività al Covid di Gianluigi Buffon. Ecco il comunicato sull’ex portiere della Juve.

COMUNICATO – «Il Parma Calcio 1913 comunica che, nel corso delle procedure di pre-screening richieste dal Club ad ogni componente del Gruppo Squadra in vista della ripresa dell’attività agonistica prevista per oggi, è emersa la positività al Covid-19 di Gianluigi Buffon. Il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali. Nella giornata di oggi, prima della seduta d’allenamento, verrà effettuato, secondo la normativa prevista, uno screening a tutto il Gruppo Squadra».