L’ex portiere azzurro elogia la vittoria dell’Italia per 3-1 in casa della Francia con un post nel proprio profilo Instagram

L’Italia vince contro la Francia per 3-1 all’esordio in Nations League. Zero minuti per i due giocatori della Lazio, Zaccagni e Guendouzi, ma grande prestazione degli Azzurri scesi in campo. Ad elogiarli, anche Gianluigi Buffon tramite un post nel proprio profilo Instagram: