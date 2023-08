Buffon dice addio al calcio, il comunicato ufficiale dell’ex Juve

Gianluigi Buffon si ritira dal calcio. La notizia della sua decisione era stata anticipata, mancava solo l’ufficialità. L’estremo difensore ha detto addio al calcio giocato con un video condiviso sui social:

That’s all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023