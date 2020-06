Lazio, Budoni: «Ripresa? I biancocelesti partono avvantaggiati»

L’ex portiere della Lazio, Riccardo Burioni ha espresso la propria opinione riguardo la ripresa del campionato di Serie A

Riccardo Burioni, ex portiere della Lazio ed attualmente allenatore nel Calcio a 5, è intervenuto ai microfoni del canale tematico biancoceleste per dire la sua sulla ripresa del campionato. Ecco le sue parole:

«La ripresa sarà ovviamente un’incognita, anche se la Bundesliga potrebbe aver suggerito qualche idea agli allenatori di Serie A. Giocare a porte chiuse, almeno all’inizio, non sarà facile: servirà quindi il massimo lavoro da parte dello staff, non si era mai stati fermi per tre mesi. Bisognerà gestire le energie da giugno al 2 agosto, giocando ogni tre giorni in piena estate ed in orari particolari che complicano la parte logistica. La Lazio parte avvantaggiata perché ha alternative importanti e soprattutto ha le idee chiare su come giocare e muoversi».