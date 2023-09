Budoni elogia Provedel: «E’ un portiere di altri tempi, i suoi numeri parlano per lui»

Budoni, l’ex calciatore ha espresso il suo parere sulla partita di ieri della Lazio soffermandosi in particolare su Provedel

Uno dei protagonisti della magica serata di ieri contro l’Atletico è stato Provedel, il quale di testa ha trovato il gol del pari in extremis. Ad elogiare il portierone della Lazio ci pensa una vecchia conoscenza biancoceleste ovvero Riccardo Budoni, il quale parla ai microfoni di TMW

PAROLE – Per lui parlano i numeri. Una caratteristica lo scorso anno è stata l’atteggiamento di massima fiducia della squadra anche in caso di errore. A La Spezia ha dovuto lottare per riconquistarsi il posto. Il carattere è la sua miglior qualità. Ed è un portiere di altri tempi, molto misurato. Lazio? Penso che c’è da fare una riflessione. Sento ancora parlare di Milinkovic ma non c’è più. Sarri ha le idee chiare su questo, gli ultimi tre mesi è stato supportato dalla squadra e ora il centrocampo è completamente cambiato nel gioco. C’è ancora movimento lento del pallone, in questo momento l’azione non è rapida e veloce. E la squadra ne risente. Queste cose stanno incidendo”