Bucciantini: «Per vincere contro la Lazio è servita la miglior Inter»

L’opinionista sportivo ha commentato la partita tra Inter e Lazio

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Bucciantini ha analizzato la sfida tra Inter e Lazio secondo il suo punto di vista.

LE PAROLE- «L’Inter vista contro la Lazio ci va in Champions. Sono tutte squadre che hanno bisogno di giocare bene, abbiamo scoperto che se calano un po’ non mantengono, nessuna va avanti per inerzia. Ma l’Inter vista oggi ci va, la squadra la metto sul podio assieme a quella vista contro il Barcellona. Attaccare la Lazio non è facile, ha sbagliato tanti gol ma ha attaccato tutta la partita. E mi sembra che gli attaccanti stiano salendo tutti di livello, avere quattro attaccanti così può essere decisivo»