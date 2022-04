Bucciantini: «Milan? Nulla di nascosto, sta dando tutto quello che ha»

Marco Bucciantini intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sulla stagione del Milan e sul finale della stessa

«Io penso che il Milan è stato raccontato male. Se pensi ad un periodo difficile dove fai fatica a giocare, ad esprimere il tuo gioco, 3 gol in 6 partite 3 gol da fuori area, sono una testimonianza limpida a fare un certo tipo di gioco che gli era sempre riuscita. Ma nonostante questo tieni viva la semifinale di Coppa Italia e in campionato fai 3 vittorie e 2 pareggi, facendo 11 punti, vuol dire che hai fatto il massimo che potevi fare in quel periodo. Quando fai fatica a fare gol e non perdi vuol dire c’è c’è qualcosa in quella squadra. Io penso che in tutte le squadre ci sia qualcosa di nascosto, nel Milan no, tutto quello che ha te lo sta dando»