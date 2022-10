Bucciantini incorona Milinkovic: «È sempre stato forte, ma con Sarri di più»

Marco Bucciantini ha elogiato Milinkovic, dopo la doppietta siglata contro lo Spezia. Ecco le sue parole

Milinkovic è senz’altro il protagonista della Lazio e della Serie A. A tesserne le lodi è anche Marco Bucciantini che, per i microfoni di Sky Sport, ha parlato così:

«È in Italia da diversi anni e a me è sempre sembrato il bambino cresciuto prima. È come quando alle medie facevi le squadre e c’era quello già con i baffi e quello che sembrava un bimbo. Lo trovavo dominante fisicamente in molte zone del campo e in alcuni momenti. Però con Sarri qualcosa è cambiato. Non è sempre stato così. Da quando c’è Sarri, Milinkovic ha giocato 45 partite facendo 14 gol e 16 assist. È sempre stato forte ma ora lo è di più. Ha più ritmo, più partecipazione, più coraggio nelle soluzioni tecniche. Era forte anche prima ma in modo diverso».