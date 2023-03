Bucchioni: «Il Napoli di Sarri incantava ma era incompiuto»

Bucchioni, il giornalista alla vigilia di Napoli-Lazio parla degli azzurri e del loro gioco quando alla guida c’era il comandante

PAROLE – Il confronto con Sarri? Resta una delle pagine più belle della storia del Napoli. Anche la sua squadra incantava, ma è rimasta incompiuta dopo quel 3-0 di Firenze. Evidentemente la squadra e l’ambiente non erano maturi, anzi forse è servita proprio per costruire una stagione come questa. Questo Napoli ha più equilibrio, per quanto più spettacolare in fase offensiva