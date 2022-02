Giordano ammette: «Vorrei Conceição sulla panchina della Lazio»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bruno Giordano ha presentato la sfida tra Lazio-Porto ai microfoni di A Bola: le dichiarazioni dell’ex attaccante

LAZIO-PORTO – «Per l’esito dell’andata la Lazio può avere buone possibilità di qualificazione, ma molto dipende da Immobile, che ce l’abbia o meno. C’è una Lazio con Immobile e una senza Immobile. In questo senso il Porto ha più possibilità, ha il vantaggio del risultato, è una squadra esperta e intelligente e dovrà affrontare una Lazio disposta a fare la partita della sua vita, ma alle prese con diverse assenze importanti. Penso che questo dia all’FC Porto più possibilità».

TECNICA – «L’aspetto tecnico e tattico è sempre importante. Ma dò molto più valore ai duelli individuali, penso che siano i giocatori a determinare i risultati. Altro che allenatori. La Lazio ha la capacità di essere migliore, sia per quanto riguarda la sua struttura difensiva, sia per quello che può fare sotto l’aspetto offensivo. Immagino una partita bellissima, anche spettacolare, ma il Porto avrà maggiore tranquillità in campo».

CONCEICAO – «Conceição ha fatto grandi cose con la nostra Lazio. Ha vinto un titolo molto importante ed è stata una figura eccezionale. Sarà sempre ricordato come un grande giocatore in Italia. Come allenatore ha svolto un lavoro straordinario all’FC Porto, mi sembra ancora più riconosciuto in patria che in Europa. Ma sì, io, come molti tifosi della Lazio, vorrei vederlo allenare la nostra squadra. Sarebbe una cosa bellissima».