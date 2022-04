Giordano: «Solbakken mi ricorda Yarmolenko, su Lazio Milan...»

Bruno Giordano, ex centravanti della Lazio, ha parlato del possibile arrivo di Solbakken e della gara contro il Milan

Bruno Giordano, ai microfoni di Radiosei, ha analizzato il possibile arrivo di Solbakken in biancoceleste e la gara contro il Milan di domenica sera:

«Il problema per la Lazio è che sono tanti i giocatori che non sono al meglio. Metterle tutti dall’inizio è pericoloso, il tecnico deve ragionare fino alla fine sulle condizioni. Se devi fare una scelta, è vero che Milinkovic è nettamente superiore agli altri, ma poi dipende dal ruolo e dagli altri indisponibili».

FORMAZIONE – «Marusic nella zona di Leao? No, non prescinderei da Lazzari. E’ vero che può soffrire i giocatori del Milan, ma anche lui può creare grandi difficoltà ai rossoneri. Sul valore dell’avversario, nessun timore. Devi avere la consapevolezza di quanto puoi fare a loro».

MERCATO ESTIVO – «Solbakken mi piace molto, ha struttura e caratteristiche importanti. Mi ricorda l’ucraino Yarmolenko ed è anche una buona opportunità di mercato vista la cifra. E’ giocatore, è un affare che farei in un settore del campo in cui uno da affiancare a Zaccagni, Pedro e Felipe servirebbe. Luka Romero? Lo gestiresti tranquillamente nelle rotazioni considerando che la speranza è anche quello di fare competizioni internazionali. Anch’io mi sto chiedendo perché Sarri ultimamente non abbia più utilizzato Cabral. Evidentemente sarà una questione tecnico-tattica».