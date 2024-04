Giordano sicuro: «Felipe Anderson? La Lazio ha fatto il massimo. Sul prossimo mercato dico questo»

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha commentato la scelta di Felipe Anderson e non solo: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Radiosei, Bruno Giordano ha parlato così del prossimo calciomercato Lazio:

PAROLE – «La Lazio più di fare le offerte presentate al brasiliano non poteva fare. Offrire circa 3 milioni l’anno per 5 anni e un ruolo in società è stata un’ottima offerta. Quella di Felipe è stata certamente una scelta di vita e infatti non è andato alla Juve, ma è tornato nel suo paese. Probabilmente la Lazio avrebbe dovuto fare qualcosa uno o due anni fa per rinnovare ed eventualmente vendere. È vero, molti giocatori andranno via. Vorrà dire che si dovranno fare più cose sul mercato per tirare su un squadra competitiva. Questa estate servirà chiarezza e dare a Tudor una squadra quasi completa a inizio ritiro. Senza fare i giochetti arrivando all’ultimo per chiudere i contratti. Comunque siamo ancora in una fase iniziale e dobbiamo aspettare senza dare subito giudizi. Immagino che anche l’allenatore vorrà dire la propria sulle necessità di mercato. La Lazio deve fare adesso chiarezza e capire chi voglia rimanere e chi no. Il ciclo va a concludersi e non ci dobbiamo far prendere dalla frenesia».