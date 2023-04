Giordano: «Torino Lazio? Ecco cosa serve ai biancocelesti»

Bruno Giordano, ex attaccante dei biancocelesti, ha parlato della prossima sfida della Lazio contro il Torino: le sue parole

Intervenuto a Radiosei, Bruno Giordano ha analizzato la prossima sfida tra Torino e Lazio:

«Difficoltà ci sono. E’ una squadra che dalla metà campo in su ha grande qualità rispetto alle precedenti rose. Fraseggiano bene e dietro hanno giocatori pericolosi nel gioco aereo. Non mi fa impazzire il portiere, ma è una squadra che ti può mettere in difficoltà. Gran parte della gara dipende da noi.Se la Lazio affronta il match con la stessa fame e cattiveria viste recentemente, i 3 punti rimangono a Roma. Bisogna entrare in campo e dare tutto, essere equilibrati ed eventualmente saper soffrire. Serve una gara completa, non pensare di poterla giocare e vincere solo sotto il punti di vista tecnico, ma saper leggere la partita senza tirarsi indietro. Serve intensità e saperli portare fuori zona, fare quello che ha fatto il Milan contro il Napoli nella gara di ritorno. La Lazio è brava ad addormentare il gioco e ripartire. Loro hanno una classifica deludente, ma possono ancora sperare in un posto in Conference League. Per la Lazio è importante arrivare nelle prime 3 della classifica, per non rischiare di avere brutte sorprese alla fine»