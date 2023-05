Giordano: «Sul rapporto tra Sarri e la Lazio ho questa perplessità»

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha analizzato la stagione dei biancocelesti e il futuro prossimo con Sarri alla guida

Intervistato da Radiosei, Bruno Giordano ha parlato così della Lazio di Sarri:

«Quest’anno gli esterni offensivi hanno fatto un grande lavoro anche a livello difensivo. Normale arrivare con il fiatone a fine stagione. Sarebbe stato meglio avere più ricambi. Mi auguro che la società possa ascoltare le richieste del tecnico, ma anche che le cose possano combaciare. Seguire le indicazioni del tecnico in modo che poi tutti si prendano le proprie responsabilità se le cose vanno male. Mi sembra che Sarri si sente di poter dettare le condizioni, evidentemente ha la forza per farlo o pensa di averla. Non vorrei che la società passasse nelle mani di Sarri, se poi le richieste del tecnico non sono giuste, il danno lo subisce la società. Sono portato sempre a parlarne all’interno delle quattro mura e non farlo pubblicamente. Come mettere le mani avanti per scaricare poi le responsabilità».