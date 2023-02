Giordano attacca Sarri: le parole dell’ex Lazio

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha criticato Maurizio Sarri per il rendimento altalenante dei biancocelesti

Intervistato da Radiosei, Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha dichiarato:

«Non ho visto molto contro il Verona. Ho visto Pedro che ha dimostrato di essere un campione, per il resto è la solita squadra che quando si alzano i ritmi va in difficoltà. E’ un difetto che viene da lontano che riguarda soprattutto il centrocampo. E’ una questione di caratteristiche, nel calcio non puoi avere solo tecnica o solo dinamismo. Questi siamo e questo tipo di situazioni soffriamo. La soluzione può essere quella di non avere il posto assicurato, di avere una grande squadra con maggiori ricambi. Buon per la Lazio che la Juventus sia stata penalizzata e che il Milan sta attraversando questo brutto momento. La Lazio ha pregi e difetti, ma non capisco alcune dichiarazioni di Sarri che continua a parlare di buone prestazioni. Lui è contento, il popolo laziale no. Non si può aspettare all’infinito il bel gioco, gli alti e bassi di oggi sono gli stessi della Lazio di Inzaghi. Cambia solo il modo di giocare ed il modulo».