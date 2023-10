Giordano: «Questa Lazio si è rinforzata, ma ecco cosa le manca» 

Ne è sicuro Bruno Giordano, il calciomercato ha rafforzato la Lazio di Sarri, ma per volare manca ancora qualcosa

Non ha dubbi Bruno Giordano, dopo un inizio col freno a mano tirato la Lazio di Sarri può ora iniziare ad esprimersi al meglio. Ecco l’analisi dell’ex giocatore ai microfoni di Radiosei.

L’ANALISI – «Il gioco di Sarri prevede coralità. La Lazio ha iniziato la stagione sembrando un po’ ingolfata di testa. Nel calcio quando non ci sono novità c’è meno spensieratezza. Credo che i biancocelesti si siano rinforzati, mentre il Napoli, altra squadra che ha iniziato male, per me si è indebolito. Quando sei in cima non puoi arrivare più in alto, mentre chi arriva secondo dovrebbe avere ancora quel margine che ti mantiene affamato. Credo che tutto nasca fra Lecce e Genoa. Quelle due partite hanno innescato qualche equivoco, ma l’importante è che all’interno di si unione e coesione per riprendere il passo. La Lazio fa fatica a tirare e dribbla poco. Sarri ama molto giocare insieme, la quantità di passaggi in mezzo al campo deve essere alta. La Lazio ha giocatori che possono dribblare, penso anche a Pedro. Il concetto di gioco magari li porta poco all’uno contro uno. Arriviamo in porta attraverso i movimenti senza palla. Quante volte abbiamo detto la scorsa stagione che alla Lazio bastava un gol? Adesso invece per ottenere i 3 punti hai bisogno di più gol. La Lazio deve ritrovare il suo equilibrio anche attraverso i numeri difensivi».