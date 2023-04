Bruno Giordano: «Con la Juventus sarà una gara dura, ma la Lazio.. »

L’ex idolo biancoceleste ha analizzato la prossima sfida di campionato contro la Juventus

L’ex idolo della Lazio, Bruno Giordano, è intervenuto ai microfoni di Radiosei analizzando il prossimo impegno di campionato dei biancocelesti, contro la Juventus.

LE PAROLE- «Ogni squadra ha il suo modo di giocare e la sua mentalità, non è mai semplice giocare contro la Juventus. Credo che sabato le due squadre saranno fedeli ai propri principi di gioco, la squadra di Sarri proverà a fare la gara palleggiando e quella di Allegri che si difenderà bene cercando di colpire in contropiede. Poi, come sostengo sempre, in questo tipo di partite la cosa fondamentale è vincere i duelli singoli a tutto campo. La Juventus ha fatto qualcosa di molto importante in questa stagione, è rimasta competitività con molti esordienti, prende pochi gol, ha trovato la quadratura a centrocampo con Rabiot, Locatelli e Fagioli. Sarà una gara dura, ma se la Lazio riuscisse a fare la sua partita, le possibilità ci sono. La speranza è che i migliori giocatori salgano ulteriormente di condizione e facciamo una grande prestazione. La tattica conta fino ad un certo punto, la parte più importante passa dalle individualità. La Lazio ora deve pensare di mantenere questo vantaggio di classifica sulle altre, la questione giudiziaria della Juventus non deve cambiare approccio e piano partita. Certo, sempre meglio avere Allegri lontano in classifica con il -15 della penalizzazione, anche se sinceramente in questi casi mi dispiace molto per i calciatori. Avere o non avere la Juventus nelle prime posizioni sposta tanto, ma non solo per la Lazio. Immobile? Credo che si stia un po’ sottovalutando la sua assenza, anche se la Lazio è stata brava a sopperire»