Bruno Conti: «Uscire così con la Macedonia è davvero triste»

Bruno Conti ha parlato a Sky Sport analizzando l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali in Qatar

Bruno Conti ha parlato a Sky Sport dell’eliminazione dell’Italia ai Mondiali.

ELIMINAZIONE – «Siamo italiani e non siamo passati dalle stelle alle stalle, di più. Tutto si pensava tranne che il fatto di uscire con la Macedonia. All’inizio non abbiamo fruttato le occasioni, ma è triste, dovremo aspettare minimo altri 4 anni per rivedere l’Italia al Mondiale».

VITTORIA EUROPEO – «Qualcosa cambia dopo un successo del genere, lo abbiamo visto anche contro la Svizzera, un po’ di rilassatezza c’è stata. Ci può essere poi tensione e tutto, ma uscire così con la Macedonia è davvero triste».

GIOVANI – «Bisogna avere più coraggio nei confronti di questi ragazzi, il calcio è cambiato, si predilige più il fisico che la tecnica. Per questo serve coraggio. Mancini ci ha provato, oggi facciamo processi, ma bisogna ripartire subito. Questo momento è veramente brutto».