Brocchi: «Sarri ha il merito di aver tirato fuori il potenziale da questo organico!»

Cristian Brocchi, ex centrocampista biancoceleste, ha commentato il lavoro svolto da Sarri in questa stagione. Le dichiarazioni

Cristian Brocchi, ex centrocampista della Lazio, si è espresso sul lavoro svolto da Maurizio Sarri in questa stagione tribolata. Intervenendo ai microfoni di Radio Tv Serie A ha dichiarato:

VALORE LAVORO SARRI – «Indipendentemente dall’esito dell’ultimo atto in Coppa Italia, va riconosciuto a Sarri il merito di aver spremuto ogni goccia di potenziale da questo organico. La sua capacità di esaltarsi proprio nel momento di massima criticità gli ha permesso di guidare il gruppo fuori da un contesto estremamente complicato».

COMPROMESSO TATTICO E RIMPIANTI – «Al contempo, l’allenatore ha dovuto gestire il rammarico per non essere riuscito a imporre integralmente la propria filosofia di gioco. È evidente come abbia dovuto frenare la sua natura, accettando il compromesso di non poter applicare quei dogmi tattici che hanno sempre contraddistinto il suo percorso professionale».

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