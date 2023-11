Brighton-Arsenal U18, il match viene rinviato: il motivo è incredibile

Brighton-Arsenal, il match della categoria giovanile che si doveva disputare quest’oggi è stato ufficialmente rinviato: il motivo

Nel calcio storicamente gli appassionati ne hanno viste di tutti i colori, ma ciò che è accaduto ieri mattina in Inghilterra è incredibile. Ieri infatti doveva disputarsi il match valevole per la categoria Under 18 tra Brighton e Arsenal, ma la gara è stata rinviata perchè l’autista dei Gunners ha sbagliato strada con il pullman. Il conducente infatti, non ha portato la squadra a Brighton bensi a Bournemouth.