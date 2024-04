Briga, il cantante commenta sotto il post della Lazio: ecco cosa ha detto il tifoso biancoceleste sulla vittoria della seconda Coppa Italia

Oggi la Lazio ha ricordato sui social la vittoria della seconda Coppa Italia in rimonta contro il Milan. Sotto il post del club non ha tardato ad arrivare il commento del cantante e tifoso biancoceleste Briga. «Primo svenimento della mia vita a 9 anni in Tevere» sono state le sue parole. Quella per la Lazio è una fede che lo accompagna sin da piccolo.