Briga, il commovente ricordo a tinte biancocelesti – FOTO

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Mattia Briga, cantante e noto tifoso della Lazio, ha svelato un commovente ricordo legato alla sua infanzia:

Quando è Domenica, c’è questo sole e gioca la Lazio all’Olimpico, mi viene in mente Nonno.

Quando andavamo in Tevere con lui e Papà, e per far segnare la Lazio mi diceva di guardare la Madonnina di Monte Mario e chiederle un gol.

Che storie..

— BRIGA (@MattiaBriga) January 29, 2023