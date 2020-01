Brescia Lazio, il Rigamonti si tinge di biancoceleste

La Lazio è pronta per la trasferta di Brescia e i tifosi non faranno mancare il loro sostegno: il Rigamonti si tinge di biancoceleste

Non si spegne l’euforia dei tifosi della Lazio. Nemmeno dopo la sosta natalizia. Anzi, l’entusiasmo di rivedere in campo la squadra di Inzaghi è anche di più. I biancocelesti sono chiamati ad affrontare il Brescia, lontano dalle mura amiche dell’Olimpico ma quel che è certo è che non sentiranno la mancanza del sostegno del pubblico.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, da Firenze a Bologna, passando per Cagliari e Ferrara: gli ultras hanno sempre accompagnato la squadra, senza dimenticare Riyad.

Per la sfida di domenica, i tagliandi per il Rigamonti sono stati polverizzati in pochissimo tempo, tanto da costringere il club delle Rondinelle a metterne altri a disposizione oltre al Settore Ospiti. I padroni di casa sono pronti allo stesso modo ad incitare la squadra di Corini: è sold out anche la Nord.