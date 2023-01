Brescia femminile-Lazio Women, archiviata la vittoria contro l’Arezzo le ragazze di Catini sfidano il Brescia per blindare il primato

Archiviata la vittoria preziosissima in rimonta contro l’Arezzo, la Lazio di Catini domenica sfiderà in trasferta il Brescia per blindare il primato in classifica. La partita verrà trasmessa alle ore 14.30 su Eleven Sport, piattaforma acquistata da Dazn.