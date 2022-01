Casale Lazio, Breda non ha dubbi: «È pronto per Sarri»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Roberto Breda ha parlato di Nicolò Casale, difensore del Verona nel mirino della Lazio

Roberto Breda ha parlato a TMW Radio di Nicolò Casale, difensore del Verona, che è finito nel mirino della Lazio. Le parole del tecnico che ha avuto il giocatore ai tempi del Perugia.

CASALE – «Alla Lazio troverebbe un altro tecnico che migliora i suoi giocatori anche con quel tipo di caratteristiche. Per me sì, è pronto: ha capacità di apprendimento ed in questo caso è più utile di chi ha magari caratteristiche migliori ma fa più difficoltà ad abituarsi a nuovi ruoli».