Brandt Lazio, i biancocelesti non mollano: la situazione

Brandt continua a essere l’obiettivo principale della Lazio: ma qual è la situazione della trattativa per il tedesco?

Julian Brandt. Sembra davvero essere questo il nome attorno a cui ruota tutto il mercato della Lazio. Infatti è il tedesco l’obiettivo numero uno per rinforzare il reparto offensivo. La trattativa però, come dimostrato dalle parole del ds del Borussia Dortmund Zorc, appare tutt’altro che facile.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non sembrerebbero intenzionati a scendere dalla richiesta di 25 milioni. La Lazio può puntare sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Molto tra l’altro si legherebbe al gradimento dato dal 25enne tedesco al trasferimento in biancoceleste. Tutto però al momento pare restare in standby, con la società capitolina che dovrebbe recuperare risorse attraverso qualche cessione. Solo in questo modo potrebbe arrivare l’assalto decisivo in una pista che comunque sembra restare viva.