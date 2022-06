Mercato Lazio, l’agente di Sirigu: «Al momento nessuna offerta»

Giovanni Branchini, procuratore di Sirigu, ha parlato del futuro del portiere accostato nelle ultime ore anche alla Lazio: le sue parole

Intervenuto a Radio Punto Nuovo, Giovanni Branchini, procuratore di Sirigu, portiere accostato anche alla Lazio, ha dichiarato:

«Sappiamo che Sirigu rientra tra le ipotesi di mercato per il Napoli. Il Napoli sa che da parte nostra c’è gradimento per una maglia e una piazza prestigiosa come quella azzurra, ma non c’è ancora nulla. Non ci sono offerte ufficiali, non siamo andati oltre un semplice sondaggio. Siamo in attesa di capire cosa succederà».