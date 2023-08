Brambati tuona: «Il mercato della Lazio? Assolutamente negativo ecco perchè»

Brambati, l’opinionista ha espresso il suo parere sul mercato della Lazio utilizzando a riguardo parole molto forti

A poche ore dalla fine del calciomercato estivo, è tempo di bilanci in casa Lazio per la campagna acquisti e cessioni. Brambati sui biancocelesti a riguardo usa parole molto forti ai microfoni di TMW

CALCIOMERCATO LAZIO – Lazio per ora do 5,5 perché la cessione di Milinkovic ha portato dei soldi, ma non ho ancora visto i risultati. Qualche giocatore è arrivato adesso e i risultati non sono buoni