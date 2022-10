Brambati: «Sarri non è una sorpresa. Serve pazienza, ma i risultati li porta»

Massimo Brambati ha commentato il percorso della Lazio sotto la guida di Sarri. Ecco il suo intervento a TMW Radio

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto durante la trasmissione Maracanà di TMW Radio per commentare l’ultima giornata di Serie A. Le sue parole:

SARRI – «Lo aspettavo. Non è una sorpresa, perché ha un organico valido e poi il valore del tecnico lo si è visto nel tempo. Si è visto cosa ha fatto a Napoli, ma anche al Chelsea e alla Juventus, se lo si lascia lavorare i risultati li porta, bisogna solo avere pazienza di aspettare. E la Lazio lo ha fatto anche in passato con altri allenatori. Per ora la Lazio sta facendo mostrando quanto stia assimilando i concetti di questo allenatore».

MOURINHO – «Dopo Roma-Napoli aspettavo le sue parole. Ho sperato che non parlasse di arbitri invece è riuscito ancora una volta a farlo. Per una volta si poteva limitare a dire anche i limiti che ha questa squadra, sì priva di alcuni elementi ma è sempre la Roma. Mi aspettavo qualcosa di più».