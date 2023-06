Brambati: «Mourinho? Non doveva trascendere con l’arbitro». Ecco cosa ha detto l’ex calciatore e procuratore

Massimo Brambati, ex giocatore e procuratore, ha parlato della finale di Europa League e di Mourinho. Ecco le sue parole ai microfoni di TMW Radio:

BRAMBATI– «Una pagella di Mourinho? Alla stagione do un bel voto. Non la mettevo tra le prime quattro e anche in finale di EL. Ha perso solo ai rigori comunque ieri. Non doveva trascendere con l’arbitro, cercandolo nel parcheggio. E’ da calcio dilettantistico, non da Roma. Non mi è piaciuto perché esprime giudizi anche volgari sull’operato dell’arbitro e i giornalisti si dedicano alle lacrime dei giocatori. Non può permettersi un tecnico come lui di dire che un arbitro certe cagate le deve andare a fare in Champions. Tutto questo arbitraggio contro non l’ho visto »