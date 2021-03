Brambati: «Roma come le big italiane? La Lazio è superiore per qualità»

Massimo Brambati, noto procuratore sportivo, ha parlato della Roma e della lotta alla Champions: il paragone con la Lazio

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, il procuratore Massimo Brambati ha parlato della lotta alla Champions della Roma. Le sue parole.

«Roma come le big italiane? La Lazio per esempio è superiore per qualità. Ci sono allenatori più forti rispetto all’organico che hanno e qui c’è Fonseca. Con un organico superiore avrebbe dei risultati diversi. Deve cercare di leggere meglio le partite».