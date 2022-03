Brambati: «Lazio grande squadra, ha annichilito un Cagliari in forma»

Massimo Brambati ha celebrato la Lazio, commentando la partita giocata contro il Cagliari: eco le sue parole per TMW Radio

Per i microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha elogiato il gioco della Lazio nella gara contro il Cagliari. Ecco le sue parole:

«Adesso vedo meglio la Lazio come qualità e gioco. Non mi aspettavo una vittoria simile a Cagliari, campo difficilissimo. La squadra di Sarri ha giocato benissimo, ha annichilito le iniziative del Cagliari, che stava in grande forma.

Ho visto una grande squadra. Allegri non è scemo: tutti parlano di scudetto ma lui si guarda dietro, dove ci sono Atalanta, Roma e soprattutto Lazio, che affronterà alla penultima giornata».