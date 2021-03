Brambati su Inzaghi: «Rinnovo? Occhio a non fare come la Juve»

L’opinione di Massimo Brambati sul tema rinnovo di Simone Inzaghi. Le sue parole ai microfoni di TMW Radio

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l’ex calciatore Massimo Brambati. Il tema dell’intervista è il rinnovo di Simone Inzaghi, in fase di standby.

Le parole del procuratore: «Rinnovo? Credo che alla fine Inzaghi resterà, bisogna capire chi potrebbe sostituirlo. Occhio a non fare lo stesso errore della Juve, che ha mandato via Allegri per prendere Sarri stravolgendo il progetto tecnico. Inzaghi ha portato risultati importanti a livello sportivo».